Vertenza idrica e Liscione, Gravina: «Serve un nuovo equilibrio, ma la maggioranza è debole e ‘sfugge’»

Acquedotto Molisano Centrale e surplus idrico del Liscione, Gravina (M5S): «Serve un nuovo equilibrio ma questa maggioranza sfugge a ogni proposta strategica e si dimostra politicamente debole con le altre regioni»

CAMPOBASSO. «Quella delle risorse idriche è una questione strategica che riguarda direttamente l’autonomia e lo sviluppo del Molise. Per questo subirla passivamente, accettando che decisioni cruciali – come la definizione degli accordi con le altre Regioni – si consumino fuori dal confronto istituzionale, senza una visione chiara degli interessi del nostro territorio, contribuisce a rendere debole ogni atto che dovrebbe essere compiuto tenendo conto esclusivamente del bene comune dei cittadini molisani».

Così si è espresso il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Roberto Gravina, a margine della discussione in Aula sulla mozione che lo vedeva come primo firmatario e sottoscritta dall’intera minoranza di centrosinistra, depositata il 2 dicembre 2024 e più che mai attuale alla luce delle criticità vissute dal sistema idrico regionale, con la quale si chiedeva alla Giunta regionale un impegno concreto per la revisione degli accordi interregionali sull’acqua, anche affrontando e normando il tema del surplus idrico dell’invaso del Liscione.

Gli accordi in vigore, risalenti rispettivamente al 1978 con la Puglia (mai aggiornato e senza alcun canone di ristoro per la nostra regione) e al 2003 con la Campania, non tengono conto dell’attivazione – dal 2020 – dell’Acquedotto Molisano Centrale, infrastruttura strategica che ha modificato profondamente l’equilibrio idrico regionale, imponendo una nuova distribuzione della risorsa, soprattutto verso la costa molisana.

«Quando fu firmato l’accordo con la Campania – ha ricordato Gravina – non esisteva l’Acquedotto Molisano Centrale. È evidente che la sua messa in funzione abbia cambiato i carichi sulle sorgenti molisane, in particolare su quelle del gruppo Biferno. L’impatto va riconsiderato, rinegoziando i termini dei prelievi e ridefinendo i criteri di compensazione, per non penalizzare le esigenze civili e produttive del nostro territorio».

Uno dei punti centrali della proposta del consigliere del M5S riguardava il rilascio in mare del surplus idrico dall’invaso del Liscione. Su questo tema Gravina ha presentato un emendamento per subordinare ogni futura trattativa con la Regione Puglia alla verifica tecnica del reale surplus disponibile, evitando – come in passato – che si riconoscano “minimi garantiti” a prescindere dalle effettive condizioni di disponibilità idrica. «Il Molise – ha spiegato – continua a sostenere ben oltre i propri fabbisogni senza ottenere nulla in cambio, né in termini economici né infrastrutturali. È una distorsione che va corretta con dati alla mano e percorsi trasparenti».

Nonostante il profilo costruttivo e l’evidente attualità delle proposte nella mozione, che chiedeva anche l’aggiornamento delle relazioni tecniche tra Molise Acque e GRIM e un’informativa periodica in Consiglio sull’andamento delle trattative, la maggioranza di centrodestra ha votato contro il documento.

«Abbiamo presentato – ha dichiarato in conclusione Gravina – una proposta equilibrata, con obiettivi pratici e una visione di lungo periodo. Ma la maggioranza ha scelto di votare contro, confermando che non c’è la volontà politica di affrontare questa sfida con coraggio. È una decisione che dimostra ancora una volta quanto sia debole il peso politico del Molise nei rapporti con le altre Regioni e quanto la Giunta continui a evitare un confronto serio su scelte strategiche».