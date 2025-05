Vertenza idrica, passi in avanti tra Molise e Puglia

PUGLIA-MOLISE. Torna a esprimersi il consigliere regionale Antonio Tutolo (Capogruppo di Per la Puglia) sulla questione idrica.

“Fin dal principio ho fortemente voluto e promosso la discussione sull’emergenza idrica e sulle opportunità offerte dalla condotta del Liscione. Registro quindi con soddisfazione il confronto odierno in seno alla V Commissione consiliare con i rappresentanti del Molise. Questo incontro rappresenta un passo avanti cruciale per valutare congiuntamente le esigenze idriche delle nostre regioni e le potenziali sinergie infrastrutturali legate al Liscione.

È stata soprattutto la dimostrazione che non c’è alcun ostracismo da parte del Molise, ma anzi, è sul fronte pugliese che si è rimasti indietro rispetto all’argomento posto sul tavolo oggi.

Avevo l’impressione che l’attenzione su questa priorità fosse principalmente una mia battaglia, ma l’incontro odierno ha segnato un passo avanti, con un approccio che definirei ragionevole da parte di tutti gli intervenuti. Finalmente si concorda su un punto fondamentale che ho sempre sostenuto: la risorsa idrica rappresentata dalla condotta del Liscione può e deve essere un’opportunità di beneficio reciproco per Puglia e Molise. L’idea di infrastrutturare il basso Molise per garantire l’irrigazione dei loro terreni, facendo sì che l’acqua transiti per il loro territorio prima di raggiungere la Puglia, è una soluzione che ho sempre ritenuto valida e vantaggiosa per entrambi.

È ora, però, che alle parole seguano i fatti. Sono cinquant’anni che si discute di questa problematica e non mi fermerò finché non vedrò realizzato qualcosa di tangibile. Continuerò a vigilare affinché questo confronto si traduca in azioni rapide ed efficaci per la sicurezza idrica della Capitanata”.