Viola Moscato vola alla finale nazionale dei Giochi Matematici Bocconi

TERMOLI. Viola Moscato, brillante studentessa dell’istituto “Schweitzer”, è tra i finalisti della 32ª edizione dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, promossi dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano.

La giovane campionessa ha sbaragliato la concorrenza nella categoria C1 durante le semifinali regionali, tenutesi lo scorso 15 marzo presso il Liceo Scientifico “Romita” di Campobasso, conquistando un meritatissimo primo posto.

Questo brillante risultato le spalanca le porte all’attesissima fase finale, che si terrà oggi, sabato 10 maggio, nel cuore pulsante di Milano, dove si sfideranno le menti più brillanti provenienti da ogni angolo d’Italia.

Dietro questo successo, si celano la ferrea determinazione e la costante dedizione di Viola, una ragazza che, oltre alla passione per i numeri, coltiva un profondo amore per la lettura e una spiccata sensibilità umanistica.

L’Istituto “Schweitzer” si conferma una fucina di talenti, aderendo con entusiasmo all’iniziativa grazie all’instancabile impegno della professoressa Angela Cordisco, che coinvolge attivamente numerosi studenti nell’affascinante mondo della matematica ludica.

L’appuntamento milanese rappresenta non solo un’importante occasione di crescita personale, ma anche un possibile trampolino verso la finale internazionale, che si terrà in Tunisia il 23 e 24 agosto 2025. In palio, oltre al prestigio di rappresentare l’Italia, ci sono premi messi a disposizione dagli organizzatori.

Sostenuta dall’affetto della sua famiglia e dall’incoraggiamento della scuola, Viola si prepara ad affrontare questa nuova sfida con la serietà e la discrezione che la contraddistinguono.

Un caloroso incoraggiamento giunge dai suoi genitori: “Le facciamo un grande in bocca al lupo… forza Viola da mamma e papà!”.

Anche la comunità locale si unisce nell’augurio di un’esperienza ricca di soddisfazioni.

Eliana Ronzullo