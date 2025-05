PETACCIATO. Nel giorno della Festa della Mamma, arriva un messaggio per la signora Antonietta Brunetti, da parte delle figlie Gianna e Michela Di Lena.

«A nostra mamma Antonietta.

Una donna silenziosa, forte e coraggiosa che mai si lamenta!

Una donna che ha affrontato la vita e le sue battaglie senza far sentire mai la sua voce!

Una mamma che mi ha insegnato il rispetto e l’educazione, prima di ogni cosa!

Quel porto sicuro che ho trovato a casa ogni volta che ho bussato alla porta, una porta sempre aperta all’accoglienza!

Da lei ho imparato ad essere severa, soprattutto con me stessa!

La nostra mamma è riservata e in tanti anni insieme non le ho mai sentito fare una critica agli altri! Mai!

A noi, soprattutto a me (Gianna, ndr), di critiche però ne faceva!

Ci voleva perfette, nella scuola e nella vita!

Per molto tempo non ci siamo capite, perché abbiamo entrambe un carattere forte, ma adesso che sono grande, è chiaro ogni rimprovero!

Auguri mamma! Auguri vita nostra!»