TERMOLI. Il decimo anniversario di matrimonio, oggi, viene celebrato da una coppia speciale, che abbiamo seguito sin quando avvenne la proposta nuziale. Dieci anni, sono le nozze di stagno, per Alessio Toto e Valentina Farinaccio.

“In questi dieci anni ci è bastato esclusivamente un’intesa di occhi per soddisfare i bisogni dell’altro, solo un adocchiamento per cancellare un diverbio, unicamente uno sguardo per dichiararsi amore eterno, soltanto un’occhiata nel manifestare profonda gratitudine per aver ricevuto in dono Samuele”. Buon anniversario!!! Alessio Valentina 02/05/15 – 02/05/25″