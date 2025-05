MONTECILFONE-TORINO. «Che questa giornata possa essere il proseguimento di tutto quello che avete costruito assieme fino a ora, e che questo sia l’inizio di un nuovo e appassionante capitolo della vostra vita». Fiori d’arancio sbocciano oggi per Andrea Limardi e Valentina De Rosa, dal cui amore sono già nati gli splendidi Emily e Thomas. Per loro le immense felicitazioni da parte degli zii Enza e Carmine da Termoli e Montecilfone. Si uniranno in matrimonio alle 10.30, a Beinasco, in provincia di Torino.