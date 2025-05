TERMOLI. Antonella Monaco e Oberto D’Amore hanno celebrato le nozze di pizzo, coi 13 anni di matrimonio.

«Auguri per i vostri primi 13 anni assieme, siamo lieti che siete assieme a noi, che possiate vivere tanti anni assieme in salute e con gioia e allegrezza nel cuore, i tuoi amici del cuore.

Oberto ed Antonella, un esempio da imitare per tutti noi che amiamo tutto di loro.

La loro forza è sicuramente rappresentata da un amore solido ed indistruttibile.

Sono passati 13 anni da quella splendida giornata di sole e dall’indimenticabile volo di colombe alla vostra uscita dal Castello Svevo, un lungo periodo percorso insieme, mano nella mano.

Insieme avete affrontato le sfide che la vita vi ha posto davanti, dimostrando ampiamente che il vostro amore è speciale, è più forte di ogni sfida e di ogni ostacolo.

Il nostro augurio è che il vostro amore possa continuare a crescere sempre di più, che il vostro cammino insieme vi trovi sempre uniti come oggi e sia ancora lungo, colmo di gioia, amore e serenità, così come ci avete dimostrato in tutti questi anni.

Noi, come sempre, saremo al vostro fianco a dimostrazione che il sentimento che ci lega a voi è indissolubile. Vi vogliamo un mondo di bene».

Paolo e Francesca, Angela e Costantino, Roberta e Giovanni, Alice, Andrea e Luca, Rosanna e Michele.