SAN GIULIANO DI PUGLIA. Barbara Licianci spegne 40 candeline. «È un giorno importante per te, è soprattutto un giorno per dire grazie alla vita. Oggi spegni quaranta candeline e lo farai circondata da una splendida famiglia che ti ama con tutto il cuore. Sei una persona piena di valori e anche noi ti ringraziamo per tutto l’amore che ci doni. Le tue splendide gemelle, Luisa e Maria, tuo marito Luigi, mamma Concetta, i tuoi fratelli Paolo con Francesca e Antonio con Clotilde, i tuoi parenti e tutti gli amici. Un pensiero speciale dal Cielo dal tuo amato papà Gennaro e dai tuoi suoceri Giulio e Luisa. Buon compleanno Barbara, ti auguriamo ogni bene, auguri pieni di gioia per te».