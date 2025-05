GUGLIONESI. Buon compleanno a Francesco Di Tommaso che oggi compie 33 anni. Per lui gli auguri dalla sua Esmeralda.

“Ti auguro una vita stracolma di emozioni, un umore primaverile anche d’inverno, una stella cadente per ogni tuo desiderio.

Non far svanire mai quel sorriso, pieno di vita.

Credi sempre in te stesso, non perderti mai d’animo.

Sei un guerriero e lo sarai per sempre.

Tanti auguri di cuore”.