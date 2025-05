TERMOLI. Ilaria Lasalandra festeggia oggi i suoi primi 18 anni.

«Oggi enti ufficialmente nel mondo dei “grandi” con la tua delicatezza, la tua intelligenza silenziosa è quella capacità di guardare il mondo con occhi diversi.

Questo tuo essere sempre un po’ distratta, come Alice nel suo paese delle meraviglie ti muovi nel mondo con lo sguardo curioso, il cuore aperto e la mente altrove… Dove spesso nessuno ha mai osato andare.

Il tuo disordine non è confusione è creatività che prende spazio, come una vera artista lasci tracce di te ovunque (vediamola così…)

Ilaria non cambiare mai per piacere agli altri.

Ti auguriamo un futuro pieno di meraviglie, viaggi reali o immaginari continua a camminare con passo tuo, anche se lento, anche se incerto, non sei in ritardo sei solo sulla strada giusta.

Buon compleanno che la tua strada sia colorata, un po’ pazza piena di sogni da realizzare!

Auguri da mamma, papà e Alessia»,