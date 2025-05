TERMOLI. Un messaggio di auguri che diffondiamo con estremo piacere, perché si tratta di un amico. Lo conosciamo ormai da quasi 40 anni, da quando cominciammo a viaggiare sulla linea urbana, era il 1986.

Oggi, chiaramente in pensione, augurissimi a Lidio Pasquale Tilli, che splendidamente in forma, come sempre, compie incredibilmente i suoi primi 70 anni.

A lui, l’eterno ragazzo: augurissimi dalla moglie, dai figli, dalle nuore, dai nipoti, dal resto dei familiari e dai tanti amici, nonché i ‘colleghi’ di ballo. Naturalmente, auguri anche da Termolionline.