GUGLIONESI. Buon compleanno a Nadia Capozucca che oggi, venerdì 23 maggio, spegne 50 candeline. Per lei una dedica speciale da parte del marito Claudio.

«Oggi festeggiamo i tuoi splendidi 50 anni, ma per me il tempo con te non si misura in numeri, ma nei sorrisi condivisi, nei sogni costruiti insieme, e nell’amore che ogni giorno cresce. Sei la mia forza, la mia complice, il mio tutto. Auguri, Nadia, alla donna meravigliosa che sei e ai mille giorni ancora da vivere fianco a fianco».