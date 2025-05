CAMPOBASSO. I suoi primi 60 anni: augurissimi a Rita Di Chiro. «Un compleanno importante per RITA DI CHIRO, attrice poliedrica e impegnata che festeggia oggi i suoi 60 anni dopo una due giorni di repliche al Teatro Savoia della commedia “NON CHIAMATE CHI L’HA VISTO?” che l’hanno vista impegnata come attrice protagonista sotto la regia di Felicia Fatica Visaggio. Il Laboratorio teatrale dell’Associazione La Rete ODV – TEATROINRETE ha infatti presentato la commedia in due atti scritta e diretta da F. Fatica Visaggio devolvendo l’intero incasso all’Associazione ANFFAS e dopo le fatiche di scena l’intero cast di attori celebra i 12 lustri della sua “Tandina”.

Accanto a Rita, come sempre, i genitori ENNIO e ANNA, le due sorelle ed il fratello, 5 nipoti, 11 pronipoti, 3 patini, una miriade di amici provenienti da ogni parte del mondo, colleghi di lavoro, 2 compagnie teatrali … tutti insieme a condividere questo giorno speciale come una sola, grande famiglia che rappresenta il punto fermo nella vita intensa e dinamica di Rita. Una donna capace di distinguersi per simpatia e versatilità, professionalità e leggerezza, allegria e positività che saprà cogliere il lato positivo anche nell’aver raggiunto i 60 anni (usufruendo degli sconti per gli anziani).

A Rita un augurio speciale dai colleghi dell’I.A.C.P. e dal Commissario Vincenzo Ferrazzano».