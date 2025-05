TERMOLI. La vita è fatta di tappe e oggi, per Veronica Bracone, si traguarda una delle più significative. Il 12 maggio del 2011, alle 5.30, uno splendido scricciolo dai capelli biondi rese felici mamma Gabriella e papà Emanuele, così come nonni e tutti i familiari. Oggi, che compie 14 anni, Veronica è proiettata a spiccare voli non pindarici, ma sulle ali di una solarità e una profonda sensibilità. A lei, i genitori, la sorella Angelica, le nonne, zii e cugini, augurano un cammino denso di felicità e ‘responsabilità’, quella che ha sempre mostrato, alla sua famiglia si aggiungono gli auguri di amici e compagni di scuola, nonché, immancabili, del gruppo ‘I Dragoni del Molise’.