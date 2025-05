Air Basket Italiangas da 10 e lode: non solo canestri ma grandi protagonisti

TERMOLI. Questa settimana, oltre alle squadre, vogliamo dare voti e giudizi alle persone che, nelle loro rispettive società, hanno contribuito non poco ai successi della propria squadra. E naturalmente, cominciamo con la formazione che ha concluso domenica scorsa la sua stagione agonistica, centrando l’obiettivo primario da matricola nella Serie B Interregionale.

Air Basket Italiangas Termoli. Voto: 10 con super lode.

Una squadra che ha cominciato a uscire dai confini regionali, percorrendo migliaia di chilometri per giocare in Calabria, Puglia, Sicilia e Campania. Ha sostenuto un campionato impegnativo anche dal punto di vista economico, acquisendo nuove esperienze e portando l’immagine — sportiva e non solo — della città in giro per il Sud Italia. Tante squadre avversarie hanno scoperto Termoli dal vivo e ne sono rimaste entusiaste. Un’esperienza che ha fatto bene alla società. E il risultato raggiunto — la salvezza diretta — vale come una vittoria del campionato.

Ma se tutto ciò è stato possibile, il merito è anche di chi ha collaborato, chi più chi meno, a rendere possibile questo “miracolo sportivo”. Eccoli, uno per uno:

Dirigenza

Manrico Pitardi – Presidente

Voto: 10 e Lode Massima

Ex giocatore, oggi un vulcano di idee e passione pura. Il basket è il suo sangue. Senza di lui questo sogno non sarebbe realtà.

Pina Manes – Vicepresidente

Voto: 10 e Lodissima

Consigliera personale, diplomatica, e… moglie del presidente. Donna determinata, sa tenere i nervi saldi anche quando serve calmare gli entusiasmi di Manrico.

Basso Lanzone – Direttore Generale

Voto: 10

Vecchia gloria del basket termolese, pretende il massimo dai ragazzi. Sempre presente, si assicura che alla squadra non manchi nulla.

Marko Micevic – Team Manager

Voto: 10

L’anello di congiunzione tra squadra e società. Preciso, organizzato, sempre sul pezzo. Ogni team vorrebbe un Marko.

Gianni Di Vico – Direttore Sportivo

Voto: 9,5

Il “playmaker” della dirigenza. Un fiume di idee, alcune realizzabili, altre frenate da limiti strutturali. Ma resta un tassello fondamentale.

Vincenzo Benaduce – Gestione Palasabetta

Voto: 9,5

Tiene in ordine tutta la struttura, pronto per ogni evenienza: dalla preparazione degli spogliatoi al rifornimento d’acqua per i giocatori nostri e per la squadra ospite. Un Jolly insostituibile.

Coaching Staff

Gigi Marinelli – Head Coach

Voto: 10 e Lode

Ha plasmato una squadra solida e compatta. Tecnico e umano, sa trattare giovani e veterani. Ha sfiorato la B, l’ha conquistata e ha mantenuto la categoria. Difficile trattenerlo, è richiesto da molti.

Massimo Pezzella – Vice Allenatore

Voto: 10

Collaboratore ideale, ottimo con i giovani, ex giocatore brillante. Braccio destro perfetto per Marinelli.

Giuseppe Sabetta – 2° Assistant Coach

Voto: 9

Il “cucciolo coach”, figlio d’arte. Allena anche la cantera Air in DR2, dove i piccoli crescono molto bene. Alcuni hanno già esordito in prima squadra.

Camillo Sperinteo – Preparatore Atletico

Voto: 9,5

Il “professore”. Innovativo, ha introdotto allenamenti in piscina per il recupero fisico. Fondamentale per la crescita atletica della squadra.

Dr. Tito Santoro – Medico Sociale

Voto: 9,5

Professionalità partenopea. Sempre pronto, amato da tutti. Stimolante, coinvolgente, punto di riferimento per i ragazzi.

Media & Comunicazione

Salvatore Inicorbaf e Mattia Torraco – Comunicazione digitale e visiva

Voto: 10

Foto, video e contenuti di grande qualità, grazie anche all’aiuto del giovane Alessandro Inicorbaf Jr.

I protagonisti sul parquet

Silvio Marinaro – Ala

Voto: 10 e Lode

Ha detto addio al basket giocato. Commovente il suo saluto: applausi, lacrime e gratitudine. 12 anni di Air da protagonista.

Nwokoye Obinna Raphael – Centro

Voto: 10

Esperienza, visione di gioco, tiri precisi, difesa solida. Acquisto top.

Simas Raupys – Ala forte

Voto: 9,5

Fisico da corazziere, potenza e precisione. Altro top player.

Antonio Matera – Play

Voto: 9,5

Sempre decisivo, spesso top scorer. Innesto fondamentale.

Matteo Tersillo – Guardia

Voto: 9

Brutto infortunio, ma grande ritorno. Tecnica e determinazione. Il nostro “Mamba Rosso”.

Mario Caresta – Play

Voto: 8,5

Stagione segnata da infortuni, ma quando in campo, il suo carisma è determinante.

Matteo Grimaldi – Ala forte

Voto: 8,5

Ventuno anni, ma già un uomo in campo. Giocate intelligenti e affidabilità assoluta.

Alessio Pitardi – Play

Voto: 8,5

Figlio d’arte, DNA non mente. Sempre pronto quando chiamato, è un predestinato.

Antonio Canistro – Ala

Voto: 7,5

Qualche alto e basso, ma sempre pronto. Mani educate dalla distanza.

Lorenzo Cherubini – Guardia

Voto: 7

Non è parente di Jovanotti, ma ha talento. Sfortunato per gli infortuni, sempre presente quando serviva.

Dino Bocevski – Centro

Voto: 6,5

Poco tempo per esprimersi, ma buoni numeri.

I Giovani della Cantera

Voto: 7,5

Manuel Manes Gravina, Claudio Joe Mileti, Giovanni Nicolò Buonanno, Martin Klarin. Piccoli Air crescono… e crescono bene.

Questa è la sintesi completa della stagione della Air Basket Italiangas Termoli, tra successi e grandi contributi da parte di tutte le persone coinvolte. Un’annata da ricordare, coronata dalla salvezza in Serie B Interregionale e da un lavoro collettivo che ha dato i suoi frutti.

Michele Trombetta