Dalla serie B al tempio del basket: Manrico Pitardi e la magia dei playoff Nba

TERMOLI. Manrico Pitardi, imprenditore termolese molto conosciuto e stimato non solo a Termoli ma anche oltre i confini cittadini, è noto non soltanto per le sue qualità imprenditoriali, ma anche per essere stato un grande giocatore di pallacanestro e, soprattutto, l’amato “Presidentissimo” dell’Air Basket Italiangas Termoli.

Dopo una stagione agonistica esaltante della sua squadra — vera rivelazione come matricola nel Campionato Interregionale di Serie B — culminata con la conquista della permanenza nella serie cadetta con pieno merito e largo anticipo, Manrico ha deciso di prendersi una meritata pausa.

Un anno faticoso, a tratti anche stressante, meritava infatti una vacanza all’altezza. E così il presidente ha scelto una meta che unisce il piacere del viaggio alla sua più grande passione: il basket. Stavolta, però, quello di primissimo livello.

Manrico ci ha infatti inviato un saluto speciale direttamente da New York, e precisamente da uno dei luoghi più iconici dello sport mondiale: il Madison Square Garden, dove era in procinto di assistere a una gara dei playoff NBA tra i New York Knicks e i Boston Celtics.

Dal materiale che ci ha inviato, il Garden appare gremito, pronto ad accogliere uno degli eventi più emozionanti della stagione americana. Un’atmosfera da brividi, che il nostro Presidentissimo ha voluto condividere con i lettori di TermoliOnline e con i tanti amici che lo seguono e lo stimano.

Noi, rinnovandogli la nostra stima e il nostro impegno nel seguire con passione questa disciplina che tanto ci unisce, lo ringraziamo per averci fatto vivere, anche solo per pochi minuti, l’atmosfera magica del grande basket americano, nel tempio mondiale degli eventi sportivi e non solo.

Buon proseguimento di vacanza, Presidente, e buon ritorno a casa, per tornare presto a vivere — insieme — la nostra realtà sportiva.

Michele Trombetta