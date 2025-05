Coppa dell’Amicizia: Termoli si ferma in finale

TERMOLI. Ci aspettavamo risultati migliori, ma nella 45ª edizione della Coppa dell’Amicizia di calcio, riservata alle squadre composte da agenti delle forze dell’ordine, la rappresentativa di Termoli si è fermata in finale, sfiorando il titolo.

Dopo una semifinale convincente, in cui ha battuto nettamente i rumeni dell’Ipa Orodea per 6-3, la squadra termolese ha affrontato in finale i campani dell’Ischia.

La partita è stata molto combattuta, ma alla fine la vittoria è andata all’Ischia per 3-2.

Nonostante diverse occasioni per ribaltare il risultato, la fortuna non è stata dalla parte di Termoli, che torna a casa con un po’ di amarezza ma con la consapevolezza di aver disputato un ottimo torneo.

Le squadre di polizia di Termoli, da sempre protagoniste, si sono spesso distinte per impegno e risultati, salendo più volte sui podi più alti.

di Michele Trombetta