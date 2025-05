Da Termoli a Napoli per vivere la gioia tricolore: «Una serata da sogno, dedicata a mio padre»

TERMOLI-NAPOLI. Tifosi azzurri che da Termoli, pur non potendo accedere allo stadio Maradona, raggiungono piazza del Plebiscito e trepidanti, attendono l’esito degli ultimi 90 minuti che decreteranno chi vincerà lo Scudetto 2025.

Il video che abbiamo pubblicato sui social ieri sera ‘in anonimato’, perché la scaramanzia non è un fattore alienabile, era realizzato da Antonella Occhionero, che con Carmine De Palma ha vissuto lì la speranza, la tensione e poi la gioia liberatoria.

Per Antonella: «Serata da sogno, dedicata a mio padre, al mio caro amico Luciano Vivenzio, detto Rececconi, capo ultras storico a cui è stata anche intitolata la curva B del Maradona che ci ha lasciati pochi mesi fa, alla mia amica Marianna Salemme, e ovviamente a Diego Armando Maradona. Non ho trovato i biglietti per lo stadio e ho voluta viverla lo stesso a Napoli in mezzo alla gente. Ero a piazza del Plebiscito, stracolma e piccola per contenere tutti. Una esplosione di gioia ai goal e al fischio finale che andava vissuta lì. Città in delirio. Ognuno di noi tifosi del Napoli porterà nel suo intimo il ricordo di questa serata magica. Saluto tutti i miei amici della curva B che mi sono tanto mancati questa sera ma che con un messaggio, una telefonata, una foto, un video mi hanno pensata e in qualche modo mi hanno fatta sentire insieme a loro. A tutti i tifosi del Napoli! Uagliò, siamo campioni!!»

Carmine: «Il Napoli ci ha creduto fino alla fine e ha meritato questo scudetto, anche se nell’ultimo periodo ha avuto molti infortunati. La coesione della squadra ha funzionato, hanno vinto tutti insieme. La serata è stata molto emozionante soprattutto al primo goal che ho vissuto come una liberazione. Le emozioni sono state tante, anche perché non eravamo allo stadio ma a piazza del Plebiscito. Si è sentita forse di più la spinta della città e la passione della gente. Godiamoci la festa consapevoli del nostro valore e forza Napoli sempre».