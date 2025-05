Il Milan City Camp sbarca a Campomarino

CAMPOMARINO. Per la prima volta Campomarino ospiterà un evento calcistico di altissimo profilo: arriva il Milan City Camp, una settimana interamente dedicata al calcio giovanile, organizzata da AC Milan in collaborazione con Ssd Polisporteventi srl, partner ufficiale del club rossonero per l’organizzazione e gestione dei camp estivi in Italia e all’estero.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Campomarino, si svolgerà dal 6 all’11 luglio 2025 presso lo Stadio Comunale “Santa Cristina” e coinvolgerà ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza sportiva unica all’insegna del calcio, dell’amicizia e della crescita personale.

A guidare le sessioni di allenamento saranno i tecnici ufficiali dell’AC Milan, affiancati da uno staff altamente qualificato proveniente dalle Academy Milan nazionali e internazionali, sotto la supervisione diretta di un Responsabile Tecnico tesserato Milan del Settore Giovanile.

Oltre all’aspetto tecnico, verranno curati anche la preparazione fisica, la disciplina e i valori comportamentali, con un approccio formativo a 360 gradi.

Il programma giornaliero sarà suddiviso in due sessioni:

al mattino, dalle ore 8.30 , spazio al lavoro tecnico e motorio , con momenti di pausa, merenda e pranzo ;

, spazio al , con momenti di ; nel pomeriggio, dopo un breve riposo, si tornerà in campo fino alle ore 18.00 circa.

Gli allenamenti saranno adattati alle fasce d’età e, dopo una prima valutazione, personalizzati secondo le potenzialità individuali di ciascun giovane calciatore.

A ogni partecipante verrà consegnato l’esclusivo kit ufficiale Milan, per rendere ancora più speciale questa settimana all’insegna del calcio e dei valori sportivi.

Il Milan City Camp non è solo un’occasione per migliorare tecnicamente, ma anche un modo per vivere una vacanza sana, sicura e divertente, stringere nuove amicizie e condividere la passione per lo sport.

Il progetto ha riscosso fin da subito il plauso dell’Amministrazione Comunale di Campomarino, che ha deciso di sostenere attivamente l’evento, riconoscendone il valore formativo e sociale per il territorio.

Un’opportunità imperdibile per tutti i giovani aspiranti campioni del Basso Molise, pronti a indossare i colori rossoneri e a vivere una settimana da veri protagonisti.

Michele Trombetta