Napoli campione d’Italia: esplode la festa dei tifosi azzurri in piazza Sant’Antonio

TERMOLI. Non saranno numerosi, forse, come i tifosi di Juve, Milan e Inter, ma la componente azzurra termolese, che ha visto anche numerosi fan a Napoli, hanno festeggiato a dovere il quarto scudetto della storia tricolore, il secondo in tre campionati.

Al triplice fischio finale nel match Napoli-Cagliari, finito 2-0 (stesso risultato dell’Inter a Como) è esplosa la felicità, anche nella nostra città, che già era addobbata in alcune zone particolarmente effervescenti.

Così, dai fuochi d’artificio alla sfilata con le bandiere e i clacson, per una notte Termoli si è tinta appunto del colore celeste.