Nella “piazzetta” di Termoli come a Fuorigrotta

TERMOLI. Colori diversi, quelli che si contrapporranno stasera, dalle 20.45. Napoli-Cagliari e Inter-Como per un rush finale scudetto che non si vedeva da tempo. Azzurri contro Nerazzurri. A Termoli, dove sicuramente sono molti di più i tifosi della Beneamata, la zona delle piazzette è pronta per una possibile festa scudetto: il cuore partenopeo batte forte tra tavoli, bandiere e tende

Tutto è pronto per una possibile esplosione di gioia partenopea. I proprietari delle pizzerie a forte tifo napoletano non hanno lasciato nulla al caso: tavoli allestiti, tende montate e bandiere azzurre ovunque, in un’atmosfera che sa già di festa.

Difficile non cogliere il messaggio: se stasera dovesse arrivare il risultato tanto atteso, la piazzetta e i suoi dintorni si trasformeranno in una piccola Fuorigrotta, con cori, abbracci e magari anche qualche lacrima di gioia. Il tutto, ovviamente, con buona pace di chi in zona ci vive… e forse sperava in una serata un po’ più tranquilla.