Pietro Sicignano: il ‘Capitano’ dal cuore grande

TERMOLI. Dal suo profilo Facebook arrivano parole sincere e profonde, che raccontano di un uomo vero, prima ancora che di un capitano. Pietro Sicignano, difensore e colonna portante del Termoli Calcio 1920, ha voluto condividere il suo pensiero al termine di una delle stagioni più complesse della sua carriera.

Un’annata travagliata, segnata da infortuni, dubbi e incertezze. Ma lui non ha mai vacillato. È rimasto, ha lottato, ha creduto. Ha scelto di restare quando in tanti avevano già abbandonato la nave in piena tempesta, diventando un punto di riferimento silenzioso ma potente per i suoi compagni, soprattutto i più giovani. Il classico “gigante buono”, come lo definiscono chi lo conosce nello spogliatoio. Bastano i suoi occhi per farsi capire, per trasmettere cosa voglia dire davvero avere coraggio.

“La salvezza è merito di tutti“, scrive Sicignano, ma riconosce con onestà che una parte importante di questo successo va a chi ha saputo rimettere in piedi una squadra che sembrava destinata alla deriva: la nuova società, il tecnico e l’amministrazione cittadina. Unione e determinazione per un obiettivo comune.

Nel suo messaggio, parole piene di amore per la città, per i tifosi – in particolare per la Curva Marco Guida – e per quei compagni che, dal ritiro estivo fino all’ultima battaglia, non hanno mai smesso di credere. Ogni critica, ogni voce che li dava per spacciati, è diventata carburante. E alla fine, scrive fiero, “ci siamo presi quello che tutti volevano toglierci”.

Infine, il ringraziamento più intimo e personale: alla moglie, ai figli, a chi gli è stato vicino sempre, anche nei momenti più difficili. Un pensiero che chiude un messaggio carico di umanità, passione e gratitudine.

“Onorato di essere il vostro Capitano“, scrive Sicignano. E onorata, Termoli, di aver potuto contare su un uomo come lui.

Michele Trombetta