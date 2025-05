Sono juventino, ma sabato sera tiferò per l’Inter nella finale di Champions League contro il Psg

TERMOLI. Mancano poche ore, domani sera sarà il crocevia di una intera stagione, tra uno campionato smarrito all’ultima curva e un mondiale per club ancora da scoprire.

La finale di Champions League dell’Inter contro il Psg – seconda in tre anni – è l’appuntamento con la storia, per inseguire la quarta “Coppa con le grandi orecchie”, come si chiamava la vecchia Coppa dei Campioni, nell’anno della rivoluzione voluta dall’Uefa, al termine di un percorso più lungo, per questo più avvincente.

Le qualificazioni ottenute contro avversari di rango quali Bayern e Barcellona, soprattutto, hanno impreziosito il cammino della squadra di Simone Inzaghi, ma occorre concretizzare l’opportunità, la finale è meno proibitiva, sulla carta, di quella del 2023 contro il City di Guardiola, anche se a conti fatti, fu più un’occasione persa.

In un calcio sempre più globalizzato, dalle competizioni alle proprietà, resta da issare in alto il tricolore, per questo, chi scrive, come sempre ha fatto, pur di fede bianconera, tiferà la Beneamata, domani sera. Perché è giusto che una squadra italiana torni a svettare in Europa, dopo 15 anni, per consolidare una tradizione e il percorso di rinascita che i club hanno intrapreso negli ultimi anni, dopo periodi bui.

L’auspicio è che la sportività a 360 gradi possa prevalere nel nostro Paese, anche per uno slancio sociale ed economico che ne deriverebbe, ogni successo sportivo traina verso traguardi ulteriori, non solo quelli delle nazionali o degli azzurri.

L’Italia deve tornare al centro del villaggio del football, magari riuscendo a dare una spinta anche alla selezione di Spalletti, verso le qualificazioni iridate.

Dimostriamoci maturi, senza che il campanile faccia ‘gufare’ e tifare per una squadra fondata sui capitali provenienti dai petroldollari.

La cultura sportiva necessita di una sua evoluzione, senza perdere di vista la rivalità, ma dentro i confini della penisola, anche come risposta ai fenomeni di violenza che ancora oggi assediano un pianeta che dovrebbe esserne avulso. “Tutta l’Italia”… dovrebbe farlo, dunque, come canta Gabry Ponte.

Emanuele Bracone