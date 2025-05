Trionfo dello Sporting Petacciato da “Prima Categoria”

PETACCIATO. Dopo un’attesa di circa 15 anni, lo Sporting Petacciato ha scritto una pagina indelebile nella storia del calcio locale, conquistando la promozione in Prima Categoria. Con una cornice di pubblico da serie maggiori, circa 700 tifosi hanno riempito gli spalti per sostenere i colori giallo-neri in un match che resterà nella memoria di tutti.

La partita è iniziata in salita per i padroni di casa, sotto di due reti dopo appena sette minuti di gioco. Ma la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, ribaltando il risultato già nei primi 45 minuti grazie alle reti di Memma (26’ minuto), Plescia (34’ minuto) e Di Vito (40’ minuto). Nonostante le numerose occasioni da gol nel secondo tempo, il punteggio è rimasto invariato, sancendo la vittoria e la meritata promozione.

Oltre al talento individuale, il vero punto di forza dello Sporting Petacciato è stato il gruppo: una squadra compatta che non ha mai ceduto di un centimetro, sostenuta da tifosi instancabili che hanno accompagnato ogni passo verso il successo. Una formazione composta da 20 ragazzi, tutti residenti a Petacciato, che hanno dimostrato che la passione e l’unità possono portare a grandi traguardi.

Un plauso speciale va alla società, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio, restando sempre compatta e determinata nel raggiungere l’obiettivo. Non tutti i giorni si vedono simili scenari in Seconda Categoria, e questo trionfo resterà impresso nelle memorie di tutti.

La promozione in Prima Categoria è finalmente realtà. Complimenti, Sporting Petacciato!

Ecco la formazione dello Sporting Petacciato con il modulo 4-4-2:

Potalivo, Haffid, Di Lena, A. Di Pinto, Casalanguida, Lorito, Massimi, Di Gennaro G., Memma, Di Lena, Di Vito e Plescia.