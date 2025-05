Tutto in 90 minuti: il Termoli Calcio lotta per la salvezza

TERMOLI. Final performance per il Termoli Calcio 1920… o forse no. Tutto dipenderà dal risultato che uscirà fuori domenica pomeriggio, intorno alle 16:45, dallo Stadio “Nicola Tubaldi” di Recanati.

Se sarà vittoria giallorossa, quella contro i marchigiani sarà l’ultima, sofferta, ma decisiva partita per la conquista diretta della salvezza. Se invece dovesse arrivare un pareggio, o peggio una sconfitta, allora il destino del Termoli sarà legato al risultato del Sora, impegnato ad Ascoli.

La speranza di noi tutti tifosi termolesi è che domani si possa festeggiare una salvezza diretta proprio contro i giallorossi marchigiani, già matematicamente salvi grazie all’1-1 ottenuto una settimana fa a Civitanova Marche. Un pareggio firmato da un rigore realizzato da D’Angelo, ex Termoli che ha lasciato un bel ricordo in riva all’Adriatico.

A proposito di ex, non sappiamo se Spagna sarà della partita, ma in dirigenza a Recanati c’è un altro volto noto: José Cianni.

Se però il destino dovesse girare storto, al Termoli non resterebbe che affrontare i temuti (e insidiosi) play-out, uno spareggio secco contro una tra Notaresco, Roma City, Civitanovese o Isernia. Gara che si disputerebbe comunque al “Cannarsa”, un piccolo vantaggio logistico — seppur non garanzia di salvezza.

Sono scenari, proiezioni, previsioni. Ma come sempre, sarà il campo — unico e imparziale giudice — a dire la verità.

L’importante è che tutti facciano il proprio dovere, “senza se e senza ma“, come ha detto domenica scorsa il tecnico dell’Atletico Ascoli:

“Noi non facciamo sconti o regali a nessuno. È una questione di regolarità e onestà intellettuale per il campionato.”

Per l’ultima recita stagionale, il Termoli sarà seguito da un numero importante di tifosi al “Tubaldi”, tutti speranzosi di poter assistere alla festa salvezza.

Massimo Carnevale dovrà fare a meno dello squalificato Tracchia, e quasi certamente anche di Volpe, uscito malconcio dalla sfida contro l’Atletico Ascoli. Si proverà a recuperarlo fino all’ultimo, ma le chance sono ridotte. Al suo posto, Mariani è il favorito per partire titolare.

C’è poi da considerare anche un dato interessante: il Termoli, grazie all’impiego costante di un numero superiore di under rispetto a quanto richiesto dal regolamento, è attualmente terzo in una speciale classifica che assegna un premio di 20.000 euro.

A dirigere questa delicatissima sfida sarà il signor Bruno Tierni della sezione di Sala Consilina, coadiuvato dagli assistenti Orazio Nicodemo di Sapri e Niccolò Agostino di Roma 1.

Michele Trombetta