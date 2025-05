“24 maggio-50 mila sudari per Gaza”, Larino c’è!

LARINO. Il Comune di Larino aderisce alla campagna nazionale “24 maggio-50 mila sudari per Gaza”, un’iniziativa simbolica e non violenta volta a commemorare le oltre 50 mila vittime civili del conflitto nella Striscia di Gaza, tra cui migliaia di bambini, donne e operatori umanitari.

In segno di solidarietà e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi umanitaria in corso, domani sabato 24 maggio (ma il lenzuolo è già visibile da questa sera) verrà esposto un lenzuolo bianco sulla facciata della residenza comunale in Piazza Vittorio Emanuele.

Il lenzuolo bianco, simbolo di lutto e pietà, richiama i sudari che avvolgono le vittime a Gaza, diventando un gesto visibile di cordoglio e denuncia. “Come amministrazione – ha avuto modo di dichiarare il primo cittadino Pino Puchetti – vogliamo confermare la nostra sensibilità verso le tematiche della pace, della giustizia sociale e della solidarietà internazionale, promuovendo la cultura dell’inclusione e del rispetto dei diritti umani. Invitiamo i nostri concittadini, le associazioni e le attività commerciali ad esporre lenzuola bianche da finestre e balconi o anche un semplice drappo bianco all’esterno dei negozi”.