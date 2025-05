“55 anni fa venne approvato lo Statuto dei Lavoratori, ora impegniamoci al Referendum»

TERMOLI. Ricorrenze in campagna elettorale, quelle relative al mondo del lavoro, come sottolinea Pasquale Sisto, con sguardo ai prossimi Referendum dell’8 e del 9 giugno.

«Come oggi, 20 maggio, nel1970 veniva approvato definitivamente la Legge 300 Statuto dei Diritti dei Lavoratori che prevedeva oltre all’articolo 18 anche tantissimi altri diritti per i lavoratori come: permessi per cariche sindacali e elettivi assunzione nominative per gli operai specializzati e altri diritti. L’articolo 18 (reintegro in caso di licenziamenti illegittimi) è stato abolito per i nuovi assunti a partire dalla prima metà del 2015 creando una discriminazione e rivalità tra i lavoratori impiegati nello stesso posto di lavoro tra vecchi e nuovi. Con Sì al referendum del prossimo 8/9 giugno ripristineremo la grave ingiustizia e disparità tra i lavoratori. Votiamo Sì ai referendum dell’8/9 giugno 2025».