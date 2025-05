TERMOLI. Addio a Nicola Valeriani, volto buono e appassionato del Milan Club Termoli.

Una volta Termoli era piccola, confinata nel Borgo Antico e nelle poche case di “Fuori Porta”. Allora si sapeva tutto di tutti: bastava un sibilo, e in pochi attimi la voce correva veloce, arrivando a ogni orecchio. Oggi la città si è estesa, conta quasi 35.000 abitanti, eppure le notizie girano ancora — ma non più con il passaparola. Oggi sono i social e i giornali online a tenere unita l’informazione cittadina. Ed è proprio grazie ai social e al web che questa mattina sono incappato in una di quelle notizie che non vorresti mai leggere. Una notizia triste, che riguarda una persona conosciuta, stimata, e in qualche modo anche amica. Quando ho visto la foto — il faccione simpatico, con addosso la maglia rossonera che rappresentava la sua seconda pelle — e ho capito che era finita su un manifesto listato a lutto, esposto per le vie di Termoli, un brivido freddo mi ha percorso la schiena. Nicola Valeriano ci ha lasciati. Aveva 81 anni. Un personaggio, un uomo buono, tranquillo, con modi simpatici e mai invadenti.

Come si dice a Termoli, “Uè! Tirete allà!” — lui non te lo faceva mai dire. Non dava fastidio a nessuno. Era un uomo mansueto, affabile, un padre di famiglia devoto, sempre accompagnato dal sorriso della moglie Gabriella, che lo ha assecondato e sostenuto in tutto. Nicola lascia un vuoto immenso nella sua famiglia: i figli Nicla, Anna Rosa e Lorenzo Cristian; i generi Luigi e Pasquale; e soprattutto gli amatissimi nipoti, Michele Pio e Nicolò, per i quali era un punto di riferimento affettuoso e presente.

Spesso lo si vedeva al Milan Club di Termoli, con i colori del cuore, accanto al figlio Lorenzo Cristian per vedere le partite del nostro amato Milan. Da un po’ non lo si vedeva più in giro. Lo salutavamo spesso seduto in Piazza Stazione, in attesa della circolare che lo riportava a casa, in contrada Porticone. E ora farà effetto non vederlo più lì, su quella panchina, dove la sua figura era diventata familiare.

Negli ultimi tempi, purtroppo, la sua passione rossonera non gli ha regalato molte gioie. Ma siamo certi che da lassù, nella sua nuova casa tra le stelle, continuerà a tifare per il Milan, magari con una speciale deroga concessa dagli Angeli del Paradiso per seguire le partite in diretta celeste, grazie ai satelliti che orbitano attorno all’eternità. Perché è lì che vanno gli uomini buoni, gli uomini dabbene, come Nicola Valeriani. Buon viaggio, Nick. I funerali di Nicola Valeriano si terranno mercoledì 21 maggio alle ore 15:30, presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

La redazione di TermoliOnline esprime le più sentite condoglianze a tutta la famiglia di Nicola Valeriani.

Michele Trombetta