TERMOLI. Cordoglio diffuso in città, da ieri, per la notizia della scomparsa di un ex agente della Polizia municipale, Sebastiano Antonio De Gregorio.

Aveva 64 anni. A darne il triste annuncio, la moglie Maddalena, i figli Michele, Nico e Maria, il fratello Enzo, la cognata Antonietta, il nipote Stefano e i nipotini Noah ed Elia.

I funerali avranno luogo domani pomeriggio, alle 16.30, nella chiesa di Sant’Antonio.

Alla famiglia De Gregorio il cordoglio di Termolionline.