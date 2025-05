CAMPOBASSO. Non si scosta dal capoluogo (e dintorni) il casting della trasmissione dei “pacchi”, Affari Tuoi. Dopo Angelo (di Campolieto, che ieri ha vinto 200mila euro), ha debuttato stasera nuovo concorrente molisano, al cospetto del dottore e del conduttore Stefano De Martino: si tratta di Carmine, camionista campobassano. In bocca al lupo, Carmine. E’ stato chiamato come ultimo della prima ‘sestina’ e nel pacco numero 13 aveva la ‘sbrisolona’.