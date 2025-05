Agli infermieri: «Grazie, davvero, per tutto quello che fate»

TAVENNA. Il sindaco di Tavenna, Paolo Cirulli, che opera nell’ambito del 118 Molise, toccando con mano cosa significhi essere infermiere, ha voluto rimarcare l’impegno della categoria, oggi, che come ogni 12 maggio, si celebra la Giornata Mondiale dell’Infermiere. «Un momento importante per esprimere la nostra profonda gratitudine, verso coloro che con competenza, umanità e dedizione, si prendono cura di noi,nei momenti più fragili della vita.

La data coincide con la nascita di Florence Nightingale,fondatrice dell’ infermieristica moderna e richiama l’ attenzione pubblica, su una figura che ogni giorno lavora in silenzio,ma con un impatto enorme sulla salute e sulla dignità delle persone.

Gli infermieri sono una colonna portante del nostro sistema sanitario, svolgono un lavoro silenzioso ma essenziale, spesso in condizioni difficili e con un impegno che va ben oltre il dovere. Sono professionisti che mettono al centro la persona, ascoltano, sostengono, curano, con un’empatia che diventa cura essa stessa.

Come sindaco e prima ancora come infermiere, sento il dovere di ringraziare tutte le mie colleghe e colleghi,che operano nel nostro territorio. Il vostro lavoro è prezioso e merita riconoscimento, rispetto e valorizzazione.

In questa giornata, rinnoviamo il nostro impegno affinché le istituzioni, siano sempre più vicine a chi lavora nella sanità, promuovendo formazione, tutela e dignità professionale.

Grazie, davvero, per tutto quello che fate».