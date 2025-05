Aperte le iscrizioni per la terza edizione “Pro loco cup”

GUGLIONESI. Guglionesi si appresta a vivere delle belle serate estive all’insegna del calcio e della comunità con la Pro loco Cup – Memorial Angelo Raimondo, giunta alla terza edizione. L’evento si terrà dal 9 giugno 2025 alle ore 21 presso lo Stadio Nicolino Cianci.

Organizzata dalla Pro loco di Guglionesi, la manifestazione non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di aggregazione per gli appassionati. La serata vedrà i giocatori contendersi titoli prestigiosi come miglior marcatore e miglior portiere, con un importante contributo da parte del pubblico, che avrà la possibilità di votare per i suoi beniamini.

Il torneo, divenuto ormai un appuntamento fisso nel panorama sportivo locale, celebra la memoria di Angelo Raimondo, rafforzando i valori dello sport e della solidarietà. La cittadina molisana si prepara dunque ad accogliere tifosi, giocatori e famiglie per una serata indimenticabile, che unirà passione calcistica e spirito comunitario.

Per info, costi ed iscrizioni via social oppure ai numeri indicati. Alessio: 344 122 8752, Francesco 342 055 4815.