AperyEuropa: a Petacciato artisti di strada e musica

PETACCIATO. Petacciato si prepara a vivere un’altra indimenticabile edizione di AperyEuropa, un evento che celebra la bellezza dell’Europa attraverso musica, spettacolo e convivialità.

Dopo il successo dello scorso anno, domani, venerdì 2 maggio le strade della cittadina si riempiranno di suoni e colori, trasformandosi in un percorso sensoriale dove ogni angolo riserva una nuova sorpresa. Sarà un’occasione per immergersi nelle diverse sfumature della cultura europea, tra brindisi, degustazioni e intrattenimento dal vivo.

Con la regia dell’associazione Betavium, passeggiando tra Viale Pietravalle, Via Napoli, Corso Italia e Via Adriatico, i partecipanti potranno ritirare il proprio passaporto dell’evento, una piccola guida per orientarsi tra le proposte della serata e una chiave per accedere all’estrazione finale.

La musica sarà la protagonista indiscussa: dai ritmi coinvolgenti dei DJ set, alla magia di un sax itinerante, passando per le performance degli artisti di strada che daranno vita a momenti di spettacolo unici. Ogni nota sarà un invito a lasciarsi andare e godersi appieno la serata.

AperyEuropa è più di una festa: è un incontro, una celebrazione della diversità e della condivisione. Un’occasione per brindare insieme, per riscoprire il piacere di stare in compagnia e per vivere Petacciato come un piccolo cuore pulsante d’Europa.