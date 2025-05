TERMOLI. Cercasi nuova casa per una gattina: «L’ho trovata una decina di giorni fa nei pressi del supermercato Decò (c’è una colonia di gatti), sofferente per una brutto ascesso alla guancia, l’ho portata all’ Ambulatorio di via Montecarlo, dov’è ancora ricoverata. Le cure sono lunghe e dovrà essere operata. Mi sono fatta carico delle spese ma purtroppo non posso adottarla né tenerla in stallo fino alla guarigione. Cerco qualcuno che possa adottarla o anche solo tenerla per qualche giorno, prima di reinserirla nella colonia. È dolcissima, fa le fusa anche agli estranei».