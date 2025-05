“Comunità dell’Olio” in Molise, l’evento-lancio a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Coordinamento Regionale delle Città dell’Olio del Molise organizza un importante evento di presentazione del Progetto “Comunità dell’Olio”, ideato e coordinato dall’Associazione Nazionale delle Città dell’Olio.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare, all’interno di ogni Città dell’Olio, una comunità di operatori economici, sociali e culturali che collaborano quotidianamente per valorizzare l’olio extravergine d’oliva e l’olivicoltura come patrimonio capace di generare valore per il territorio.

Chi può aderire al Marchio “Comunità dell’Olio”?

L’iniziativa è rivolta a diverse categorie di operatori che, in modo coordinato, contribuiscono a promuovere l’olio extravergine d’oliva come matrice di sviluppo sostenibile. Per ottenere l’uso del Marchio, ogni operatore deve aderire alla Carta degli Impegni per la Sostenibilità e il Benessere, rispettando determinati Criteri obbligatori e impegnandosi a raggiungere i Criteri di impegno, che comprendono interventi da implementare nei successivi tre anni.

Invito alla partecipazione

Il Coordinamento Regionale delle Città dell’Olio del Molise invita a partecipare all’evento di lancio le seguenti categorie di operatori:

Aziende agricole e frantoi

Ristoranti e oleoteche

Strutture ricettive

Musei e Pro Loco

Agenzie di viaggio e Tour operator

L’evento di presentazione del progetto si terrà a San Martino in Pensilis, presso il Palazzo Baronale, in Via Croce 34, il 28 maggio a partire dalle ore 18.

Un’opportunità unica per conoscere nel dettaglio le modalità di adesione e contribuire allo sviluppo dell’olivicoltura italiana attraverso un innovativo modello di promozione.

Un passo avanti per la valorizzazione del patrimonio olivicolo del Molise.