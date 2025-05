Croce Rossa nelle scuole e in piazza anche a Termoli

TERMOLI. Domani, giovedì 8 maggio 2025, Termoli sarà il cuore pulsante di un’iniziativa speciale dedicata alla Giornata Mondiale della Croce Rossa, celebrando il lavoro instancabile dei volontari e il compleanno di Henry Dunant, il fondatore dell’organizzazione.

La giornata prenderà il via alle 9, in piazza Monumento, coi bambini dell’istituto comprensivo “Oddo Bernacchia”, con una presentazione introduttiva sul ruolo fondamentale della Croce Rossa nella comunità. I volontari saranno pronti ad accogliere i partecipanti, condividendo storie ed esperienze di chi ogni giorno presta soccorso e aiuto a chi ne ha bisogno.

Alle 10, sarà il momento della dimostrazione pratica di rianimazione cardiopolmonare (CPR), un’occasione per imparare le tecniche di primo soccorso che possono fare la differenza in situazioni di emergenza. Seguendo le spiegazioni degli esperti, i partecipanti potranno capire come intervenire correttamente per salvare una vita.

La mattinata proseguirà con un incontro informativo sulla donazione del sangue, previsto per le 11:30. I volontari illustreranno l’importanza di questo gesto e spiegheranno come ciascuno possa contribuire alla raccolta di sangue, sostenendo le strutture sanitarie e aiutando chi ne ha bisogno per cure salvavita.

Dopo una pausa alle 13, i volontari torneranno a coinvolgere i presenti con altri momenti di interazione, favorendo il dialogo e l’approfondimento sui temi della solidarietà e del volontariato.

Nel pomeriggio, alle 15, sarà possibile sottoporsi alla misurazione gratuita della pressione arteriosa, un gesto semplice ma importante per prendersi cura della propria salute. I volontari saranno a disposizione per spiegare come tenere sotto controllo la pressione e riconoscere eventuali segnali di rischio.

Alle 17, si terrà una presentazione sulle attività della Croce Rossa, con un approfondimento sulle possibilità di entrare a far parte dell’organizzazione e diventare volontari. Chiunque sia interessato a dare il proprio contributo potrà ricevere tutte le informazioni necessarie per iniziare un percorso all’interno di questa realtà straordinaria.

La giornata si concluderà alle 18:30, con i ringraziamenti ai partecipanti e un momento di riflessione su quanto sia importante la collaborazione tra cittadini e volontari per costruire una comunità più forte e solidale.

Un evento che unisce formazione, prevenzione e partecipazione, un’opportunità per conoscere da vicino la Croce Rossa e scoprire il valore del volontariato.