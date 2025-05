TERMOLI. Domani, sabato 10 maggio, dalle 15, presso l’auditorium comunale di via Elba a Termoli si svolgerà un convegno dal titolo “Cuore e alimentazione nello sport” promosso dalla società di atletica termolese Athletic Club Termoli Asd, con il patrocinio del comune di Termoli e del Comitato Regionale Fidal Molise (Federazione Italiana di Atletica Leggera).

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che svolgono in maniera agonistica ma anche amatoriale qualsiasi tipo di attività sportiva per capire quali sono i giusti modi di alimentarsi e le problematiche che potrebbero insorgere a livello cardiocircolatorio qualora non vengano effettuati i necessari controlli sanitari periodici.

A questo proposito interverranno anche i volontari della Misericordia di Termoli che illustreranno alcune pratiche di primo soccorso.