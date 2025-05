Dal fratello Corrado a Mimmo: compleanno di ricordi

TERMOLI. Avrebbe compiuto oggi 53 anni, e il fratello Corrado avrebbe voluto abbracciarlo. Lo fa in modo ideale: Un compleanno di ricordi per Domenico Farina, scomparsa dopo un tragico incidente. «Fratello oggi ne erano 53 di anni. La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. (SantAgostino). Auguri». Un ricordo sincero anche da parte nostra.