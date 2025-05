Fascicolo sanitario elettronico: modernizzare la sanità

CAMPOBASSO. Un nuovo approfondimento sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0. Nell’ambito di roadshow regionali, appuntamento, domani, lunedì 5 maggio, alle ore 11, al Centrum Palace di Campobasso.

L’evento, dal titolo “Ecosistema dati sanitari” vedrà numerosi approfondimenti, attraverso interventi e tavole rotonde, evidenziando l’importanza del Fse per modernizzare la sanità.

In stretta sinergia con il Ministero della salute ed il Dipartimento per la Trasformazione digitale, la Regione Molise, in collaborazione con Asrem e Molise Dati, si vuole, ancora una volta, portare l’attenzione sulla necessità di utilizzare tale strumento elettronico evidenziando i vantaggi sia per i cittadini che per il comparto sanitario.

Dunque, una nuova cultura digitale che ha una specifica architettura e che prevede la gestione e la protezione di dati ma che rappresenta certamente una frontiera determinante non solo nel campo della digitalizzazione.