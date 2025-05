Fermo pesca 2024, webinar sugli indennizzi

TERMOLI. A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, è stato organizzato un webinar di approfondimento dedicato alla presentazione delle istanze per il riconoscimento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, in relazione al fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio per l’anno 2024.

L’incontro si terrà venerdì 30 maggio 2025, dalle 16 alle 17, sulla piattaforma Zoom. L’iniziativa è rivolta a imprese e operatori del settore pesca, con l’obiettivo di fornire informazioni pratiche e chiarimenti utili sulla corretta presentazione delle domande per l’accesso alle indennità previste. La partecipazione è libera e fortemente consigliata a tutte le realtà interessate. Inviare una mail a federpesca@federpesca.it per ricevere il link per il collegamento