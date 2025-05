Festa della Mamma: in piazza Monumento l’Azalea della Ricerca

TERMOLI. Domenica 11 maggio, il giorno della Festa della mamma, migliaia di volontarie e volontari Airc ti aspettano in piazza per distribuire l’Azalea della Ricerca, in cambio di un contributo minimo di 18 euro.

A Termoli in Piazza Monumento Sae 112 e volontari della Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro.

L’Azalea è il fiore scelto da Fondazione Airc come simbolo della ricerca contro i tumori che colpiscono le donne. “Sbocciata” per la prima volta nel lontano 1984, questa pianta si è dimostrata una preziosa alleata per la salute al femminile e per il lavoro dei ricercatori sostenuti da Airc.

Sono 175.600 le donne che ogni anno si ammalano di cancro in Italia. Ma le ultime stime ci dicono che la mortalità, in particolare tra le giovani, sta calando sempre di più.