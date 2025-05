“Figli del Vesuvio”, i ringraziamenti del Napoli club di Termoli dopo la conquista dello scudetto

NAPOLI. Nel day after della grande festa azzurra, il presidente del Napoli Club “Figli del Vesuvio” di Termoli vuole ringraziare tutti gli iscritti per la bellissima cavalcata terminata con la conquista del 4°scudetto.

«Uno scudetto colmo di sofferenza,vinto al cardiopalma contro una signora antagonista. È stata una vittoria dove l’appartenenza a una città come Napoli e una fede calcistica ha fatto da motore trainante, un motore che durante l’intero campionato ha fatto faville,ma al contempo ha avuto bisogno di manutenzione, e miglior meccanico non potevamo trovarlo che in Conte e nel suo staff tecnico. Un ringraziamento va al presidente De Laurentiis con i suoi investimenti utili a competere nel campionato di serie A, a Manna il direttore sportivo che con le sue conoscenze ha fatto venire Scott McTominay e Buongiorno ai piedi del Vesuvio.

Un grazie anche a chi ci accolto per la visione delle partite (Bar Newman). Nuovamente, un grazie infinito a tutti coloro che mi hanno “sopportato & supportato”. Un grazie infinito dal vostro presidente, Tony Di Meo».