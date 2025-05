Grazie a tutti da Comitato feste Tavenna e dai parroci

TAVENNA. Il comitato feste Tavenna, promotore e organizzatore dell’evento Madonna Incoronata 2025 in occasione del giubileo, insieme ai parroci don Michele e don Carlo, esprimono la loro gioia per l’ottima riuscita delle giornate dedicate alla nostra Regina! «Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini residenti e non per il contributo e per la loro presenza.

Ringraziamo inoltre il Comune di Tavenna, il coro parrocchiale, l’azione Cattolica, la pro-loco, l’Avis, l’associazione ‘Non solo Anziani’, e l’associazione ‘Carristi’ per la fattiva collaborazione.

La Vergine Maria dall’alto della sua quercia, coronata dagli angeli possa vegliare su tutti noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese, mantenendo sempre viva la devozione che da secoli nutriamo per lei! Possa la Madonna farci sentire quel senso di appartenenza per le nostre radici e per le nostre tradizioni. Evviva Maria».