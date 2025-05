Guglionesi si accende con l’hip-hop col primo atto della ‘Pro loco Square Tour’

GUGLIONESI. Tutto pronto a Guglionesi per una serata all’insegna dell’Hip Hop. Sabato 31 maggio, a partire dalle ore 20, in via Giandomenico De Santis, il cuore del paese si trasformerà in un palcoscenico urbano grazie alla Pro Loco Square Tour – Atto I, evento promosso dalla Pro loco Colleniso.

La manifestazione prevede una combinazione esplosiva di live painting, performance di MCs, DJ set e spettacoli di breakdance, in un’atmosfera interamente ispirata alla cultura street. Sul palco si alterneranno artisti del calibro di DJ Gruff, Bellastó, Johnny, con la partecipazione di Smoh per la parte artistica, la crew Fly Zone per la danza e Keitho al microfono.

Una serata all’insegna del ritmo, dell’arte e della convivialità, accompagnata da stand gastronomici e birra artigianale.

L’evento segna il debutto estivo degli eventi della Pro loco Colleniso. Guglionesi si prepara a vivere un’esperienza coinvolgente, tra musica, creatività e aggregazione.