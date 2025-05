I venerdì dell’Archeoclub: “Inno a Federico II”

TERMOLI. Proseguono nella cittadina adriatica “I Venerdì dell’Archeoclub”. Un evento culturale per far crescere l’amore per l’arte, lo studio, la storia e la letteratura. A Termoli, oggi, alle ore 17.30, presso il Salone della Chiesa del Carmelo, lo storico Antonio Mucciaccio, dopo i saluti del presidente Oscar De Lena e la presentazione del prof. Luigi Pizzuto, terrà una conferenza sul seguente argomento: “Inno a Federico II”.

Si tratta di un inno particolare. Il testo, con una simpatica e dotta vis espressiva, ricca di testimonianze, curiosità, detti, fatti memorabili e notazioni sconosciute, ripercorre, nei dettagli, la gloriosa vita di Federico II, “Puer Apuliae” e “Stupor mundi”. Da grande studioso, con un lirismo appassionante, Antonio Mucciaccio parlerà, pertanto, della vita dell’imperatore svevo che, con una visione del tutto nuova, per molti versi ha segnato la storia di Termoli e del nostro territorio.

Al preside Antonio Mucciaccio, un uomo di cultura simpaticissimo e pieno di carisma, dal “multiforme ingegno”, si devono numerosi studi, saggi storici, filosofici e letterari pubblicati su riviste culturali e atti di convegni. Tra i tanti ricordiamo “Il Contado di Molise alla fine del ‘700”, “Molise: un futuro nel passato”, “Storia delle Casse Rurali dell’Abruzzo e del Molise”, “Napoli prima della repubblica”, “Una donna fra i giacobini: Olimpia Frangipane”, “La Contea Normanna di Loritello”, “La Congiura di Macchia”, “Termoli, perla dell’Adriatico”, “L’emigrazione in un paese del Sud”, “Francesco Jovine, Il Cantore dei Contadini”.

L’autore è cittadino onorario di Guardialfiera. Ha promosso il Progetto “Francesco Jovine e il suo Molise”. A Castelbottaccio ha promosso il “Circolo neoilluminista” intitolato alla baronessa Olimpia Frangipane, che nel piccolo centro molisano, alla fine del Settecento, accoglieva nel suo palazzo riformisti e giacobini, tra cui Vincenzo Cuoco. A Termoli ha promosso la gara internazionale di greco antico “Agòn Sofòkleios”.

Luigi Pizzuto