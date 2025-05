Il coraggio della memoria: l’UniMol ricorda Falcone e Borsellino

CAMPOBASSO. Il 16 maggio 2025 sarà una data importante per chiunque voglia riflettere sul ruolo della giustizia e della memoria nella lotta alla criminalità organizzata. Presso il Dipartimento Giuridico dell’Università del Molise, a Campobasso, si terrà un convegno dedicato agli attentati che hanno segnato profondamente la storia italiana: quelli contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Organizzato dall’Unione Insigniti, l’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore giuridico e criminologico, giornalisti e figure istituzionali. Sarà un momento di confronto e analisi sulle conseguenze di quei tragici giorni e su come l’eredità di Falcone e Borsellino continui a influenzare la giustizia e la società.

La giornata inizierà alle 9:30 con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università del Molise e del Presidente Nazionale dell’Unione Insigniti. A seguire, gli interventi dei relatori offriranno spunti di riflessione fondamentali su un tema che, a più di trent’anni di distanza, resta di drammatica attualità.

Non sarà solo un’occasione per ricordare, ma anche un’opportunità di formazione: il convegno è infatti accreditato per professionisti del settore legale e giornalistico. Un valore aggiunto che sottolinea l’importanza di una discussione approfondita e qualificata sul tema della criminalità organizzata e della lotta per la legalità.

Un incontro imperdibile per chi desidera comprendere meglio uno dei capitoli più dolorosi e significativi della nostra storia e, al tempo stesso, guardare avanti, con la consapevolezza che la strada della giustizia è ancora lunga, ma mai impossibile da percorrere.