Il grande Francesco Moser ospite di Salsedine

TERMOLI. Riparte oggi da Alberobello, con destinazione Lecce, il 108esimo Giro d’Italia, dopo la fantastica tre giorni albanese e il turno di riposto riservato al trasferimento. Carovana rosa che viene seguita, naturalmente, anche da uno dei ciclisti più famosi, Francesco Moser, che a 74 anni è ancora in piena forma. Domenica sera, assieme al team Mediolanum, che sponsorizza la maglia azzurra, Moser è stato ospite del ristorante Salsedine, sul lungomare Cristoforo Colombo di Termoli.

Francesco Moser quest’anno festeggia anche il decennale del suo ingresso nella Hall of Fame del Giro d’Italia, avvenuto ricordando il suo successo nel 1984 quando, con una trionfale cronometro – conclusasi dentro l’Arena di Verona – strappò la Maglia Rosa proprio all’ultima tappa, all’indimenticato Laurent Fignon. Nato a Palù di Giovo (Trento) il 19 giugno 1951 passò professionista nel 1973. Con 273 vittorie su strada è il corridore italiano con maggior numero di successi all’attivo (3° nella classifica mondiale dopo Eddy Merckx e Rik Van Looy). Soprannominato “Lo Sceriffo”, per le sue qualità di leader, nel 1977 diventa Campione del Mondo a San Cristobal in Venezuela; tra 1978 e il 1980 colleziona 3 vittorie consecutive alla Parigi- Roubaix; nel 1984 si aggiudica Giro d’Italia, Milano – Sanremo e Record dell’ora a Città del Messico oltre a 2 Giri di Lombardia (1975 e 1978).