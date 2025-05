Il ricordo: «Toni Marinelli era davvero una brava persona»

TERMOLI. La città è in lutto per la scomparsa di Toni Marinelli, venuto a mancare a soli 51 anni. Antonio Paolitto lo ricorda con affetto:

«Conobbi Toni una decina di anni fa, quando mi chiese in affitto un locale per la produzione di scarpe—scarpe eccellenti. Con il tempo ci si vedeva spesso e più di una volta siamo andati a prendere un aperitivo insieme. Era un uomo che si dava da fare, che non aspettava aiuti dall’alto. Aveva rapporti con ditte marchigiane e riusciva persino a esportare le sue scarpe in Russia. Poi, con la pandemia prima e la guerra tra Russia e Ucraina dopo, fu costretto a chiudere l’attività e si reinventò come rappresentante farmaceutico.

Spesso gli chiedevo consigli sui farmaci, e lui era sempre pronto e sincero nelle sue risposte. So che aveva praticamente come clienti quasi tutte le farmacie del Basso Molise, sicuramente le più importanti. Era sempre diretto, schietto e onesto. Ci siamo rincontrati lo scorso anno, il 13 giugno, davanti alla chiesa di Sant’Antonio. Quel giorno non si sapeva se portare il santo in processione, viste le condizioni meteo avverse, ma alla fine decidemmo di procedere, e il cielo si rasserenò. Qualche giorno dopo, Toni mi inviò il filmato della processione, in cui ci si vedeva entrambi dietro il santo.

L’ho rivisto circa un mese fa, in una trattoria del centro, che frequentava con affabilità e amicizia. Parlando del più e del meno, ci ripromettemmo di portare, Dio permettendo, il santo in processione anche quest’anno.

Una amicizia lunga, nata per caso e cresciuta nel tempo. La morte lascia sempre sgomento, fa sempre male, e certe volte, proprio come questa, fa ancora più male—anche per chi è credente ortodosso come me. È andata via una brava persona, una di quelle che, quando le incontri, ti migliorano la giornata.

Toni, che la Madonna ti accompagni al cospetto di Cristo Salvatore e che ti accolga presto in Paradiso. Un abbraccio alla sua famiglia».