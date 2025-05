Il Rotary premia Francesco D’Episcopo

CAMPOBASSO. Si svolgerà nella prestigiosa cornice dell’aula magna del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso la consegna del Premio Rotary di Campobasso, XXX edizione 2025.

La prima edizione del Premio si tenne nell’anno 1990. Da allora, il riconoscimento è stato conferito a tanti molisani che, mantenendo un assiduo legame con la propria terra di origine, l’abbiano onorata anche oltre i suoi confini. Che si siano distinti nel campo dell’arte, della scienza o della cultura e abbiano esercitato con il più alto senso etico la propria attività, professionale o imprenditoriale, indirizzandola al progresso sociale, alla comprensione reciproca e al servizio a favore dei meno fortunati.

Quest’anno il Premio sarà conferito al professor Francesco D’Episcopo dell’Università di Napoli “Federico II”.

Il Professore D’Episcopo è nato a Casacalenda da padre napoletano e madre molisana di Guardialfiera.

Si è perfezionato in Storia dell’Arte presso la “Federico II” con una tesi su Francesco Petrarca e le arti figurative. Ha intrapreso l’attività universitaria nel campo specifico della Letteratura italiana, svolgendo attività didattica e scientifica presso il Dipartimento di Filologia moderna “Salvatore Battaglia” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dove ha insegnato Letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate.

Ha insegnato Letteratura italiana anche all’Università degli Studi del Molise.

Tre sono i luoghi che hanno segnato il suo percorso intellettuale e a cui egli ha dedicato studi e pubblicazioni: il Molise, luogo di nascita, Salerno, suo luogo di scelta residenziale e Napoli, città delle radici paterne e patria d’elezione.

È membro dell’associazione internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura italiana, per gli Studi neolatini e dell’associazione degli italianisti italiani.

Ha partecipato come relatore a importanti congressi nazionali ed internazionali.

Ha conseguito numerosi Premi letterari alla carriera, nonché Premi letterari per singole opere.

Come critico letterario ha approfondito, fra le altre, le figure dello scrittore molisano Francesco Jovine, di Alfonso Gatto e Francesco Bruno.

Dopo i saluti del presidente del Rotary Club Campobasso, professor Giampaolo Colavita, e delle autorità presenti, l’ingegnere Antonio Vincelli terrà la laudatio, a cui farà seguito un breve discorso del premiato.