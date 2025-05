Il ruolo delle ostetriche durante travaglio e parto, focus al porto turistico

TERMOLI. Evento per la Giornata Internazionale delle Ostetriche a Termoli.

Lunedì 5 maggio, presso il Porto Turistico di Termoli, si terrà un evento speciale dedicato alla Giornata Internazionale delle Ostetriche. A partire dalle 9.30, si parlerà del ruolo fondamentale dell’ostetrica durante il travaglio e il parto, un momento cruciale nella vita di ogni futura mamma.

A rendere l’incontro ancora più interessante sarà la presenza del primario di Ostetricia e Ginecologia di Termoli, il dottor Vincenzo Biondelli, che illustrerà le novità del reparto, le innovazioni già in corso e le iniziative che vorrebbe intraprendere per migliorare ulteriormente il servizio offerto alle donne.

L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito, un’opportunità preziosa per le future mamme di conoscere le ostetriche che operano nella città e approfondire i cambiamenti e le prospettive nel settore.

Anche chi non fa parte del mondo ostetrico è stato invitato a partecipare, rendendo l’incontro un’occasione di condivisione e informazione aperta a tutti gli interessati.

Un momento di confronto e crescita per celebrare una professione che, con dedizione e competenza, accompagna le donne nel percorso più importante della loro vita.